Філадельфія перемогла Кароліну, Монреаль здолав Бостон. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Одинадцять матчів регулярного чемпіонату відбулися у Національній хокейній лізі.
НХЛ. Регулярний сезон
5 листопада
Філадельфія - Кароліна - 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
Монреаль - Бостон - 5:4 (3:1, 1:2, 1:1)
Коламбус - Вегас - 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Айлендерс - Оттава - 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Торонто - Лос-Анджелес - 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Вінніпег - Нью-Джерсі - 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Даллас - Колорадо - 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
Калгарі - Арізона - 4:3 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 1:0)
Ванкувер - Сент-Луїс 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0)
Анагайм - Міннесота 2:4 (0: 0, 2:1, 0:3)
Сан-Хосе - Чикаго - 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)
Раніше, Нешвілл знищив Детройт, Бостон переміг Піттсбург.
Нагадаємо, Піттсбург розгромив Філадельфію.