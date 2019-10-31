Драматичний матч Тампи і Нью-Джерсі, перемоги Едмонтона і Ванкувера. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Нью-Джерсі і Тампи-Бей зіграли яскравий матч із 13 закинутими шайбами.
НХЛ. Регулярний сезон
31 жовтня
Нью-Джерсі - Тампа-Бей 6:7 (в овертаймі) (1:2, 3:1, 2:3, 0:1)
Коламбус - Едмонтон 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)
Сент-Луїс - Міннесота 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Арізона - Монреаль 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Колорадо - Флорида 3:4 (в овертаймі) (2:1, 0:0, 1:2, 0:1)
Лос-Анджелес - Ванкувер 3:5 (1:2, 1:1, 1:2)
Раніше, Піттсбург розгромив Філадельфію.
Нагадаємо, уродженець Кропивницького закинув першу шайбу у НХЛ.