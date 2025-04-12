Червона Попова, шедевр Ваната та ювілей Ярмоленка: огляд матчу Кривбас – Динамо

Сьогодні, 12 квітня, відбувся центральний матч 24 туру Української Прем'єр-ліги, в якому криворізький Кривбас приймав київське Динамо.

Поєдинок завершився перемогою "біло-синіх" з рахунком 2:0.

По ходу зустрічі Андрій Ярмоленко забив ювілейний 200-й гол за українські команди, Владислав Ванат виконав неймовірний результативний удар, а Денис Попов отримав червону картку.

Огляд матчу

Чемпіонат України – УПЛ

24 тур, 12 квітня

Кривбас – Динамо 0:2 (0:1)

Гол: 0:1 – 35 Ярмоленко, 0:2 – 74 Ванат

Кривбас: Кліщук, Понєдєльнік, Конате, Романчук, Дібанго (к), Ілич (Вакулко 80), Ікенна, Задерака, Твердохліб, Кузик (Каменський 80), Соса (Мулик 85)

Динамо: Нещерет, Дубінчак, Михавко, Попов, Караваєв, Шапаренко (Піхальонок 78), Михайленко, Буяльський (Бражко 70), Кабаєв (Волошин 78), Ярмоленко, Ванат (Герреро 80)

Попередження: Задерака 29, Конате 33 – Караваєв 37, Шапаренко 73, Бражко 79, Михавко 84

Вилучення: Попов 64 (Динамо, пряма червона)

У підсумку підопічні Олександра Шовковського збільшили перевагу над Олександрією в турнірній таблиці до 7 балів. Також Динамо гарантувало собі участь у єврокубках в наступному сезоні.