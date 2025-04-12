Арсенал хоче отримати 100 мільйонів за свого захисника

Лондонський Арсенал визначився з ціною на свого центрального захисника Габріела Магальяеса.

Про це повідомляє CaughtOffside.

За їхньою інформацією, англійський клуб хоче отримати за свого гравця 100 мільйонів євро. Інтерес до 27-річного захисника збірної Бразилії проявляють два клуби із Саудівської Аравії – Аль-Іттіхад і Аль-Наср. Вони готові запропонувати захиснику контракт із зарплатою в 20 – 25 мільйонів євро на рік.

Чинний контракт Габріела діє до літа 2027 року, Арсенал хоче продовжити угоду ще на три роки. Бразильський захисник у нинішньому сезоні провів 41 матч в усіх турнірах, забив 5 голів та віддав 3 асисти.

Минулого тижня Габріел вибув до кінця сезону через травму підколінного сухожилля.