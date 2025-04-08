Україна – Кіпр: онлайн-трансляція матчу відбору на Євро-2026

Збірна України з футзалу проведе матч п'ятого туру відбіркового етапу до чемпіонату Європи-2026 з футзалу проти Кіпра.

Поєдинок заплановано на п'ятницю, 11 квітня, у польському Кошаліні в "Hala widowiskowo sportowa". Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку в цій новині.

Напередодні тренерський штаб "жовто-синіх" на чолі з Олександром Косенком викликав п'ятнадцять гравців. Зокрема, дебютний виклик отримав Юрій Сагайдачний.

Нагадаємо, після перших 4 турів кваліфікації чемпіонату Європи 2026 з футзалу збірна України посідає перше місце у групі 1. У підопічних Олександра Косенка максимальні 12 балів.

4 лютого українці в формально домашньому матчі декласували Німеччину 9:0. До цього був розгром над Кіпром (7:0), звитяги над Румунією (2:0) та над німцями (5:3) на виїзді.