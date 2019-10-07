Аргентинський футболіст загинув на вечірці, впавши з балкона

Загинув футболіст Атланти

Аргентинський футболіст Езекіель Есперон загинув, впавши з балкона 6-го поверху.

Про це повідомляє The Sun.

23-річний гравець перебував на вечірці в Буенос-Айресі. Близько 3 години ранку 6 жовтня хлопець перебував з друзями на балконі і сперся на перила, які не були закріплені. Есперона доставили в лікарню, проте врятувати його не вдалося.

Свою кар'єру Есперон починав в клубі Олл Бойз в Аргентині, після чого виступав в клубах Бразилії і Мексики. Останнім клубом футболіста був мексиканський Атлант.

Раніше, помер президент Сассуоло Джорджіо Скуінці.