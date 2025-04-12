Норвезька біатлоністка: Я більше не довіряю тренерам збірної

Норвезька біатлоністка Каролін Кноттен звинуватила тренерів збірної Норвегії у брехні через непотрапляння у склад команди на наступний сезон.

Спортсменку цитує NRK.

"Я більше не довіряю тренерам збірної. Вони мені брешуть. Непотрапляння в команду стало для мене шоком. У чому ж брехня? Я запитувала їх безпосередньо, чи хочуть вони, щоб я була в команді. Вони відповідали: звичайно, хочемо.

Я була далеко не з усім згодна з планом підготовки. Якщо тренери хочуть, щоб ми на 100 відсотків слідували їхньому плану, то я маю бути впевнена в їхній філософії. Розуміти, який досвід вони отримали від підготовки минулого року і які зміни зроблять у майбутньому. І ці питання з мого боку, ймовірно, змусили їх відчути, що я не до кінця довіряю їм, тому вони вирішили не брати мене в команду", – заявила Кноттен.