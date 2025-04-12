Інгулець – Карпати: де дивитися останній матч 24 туру УПЛ

Інгулець з Петрового у номінально домашньому матчі прийматиме львівські Карпати у 24 турі Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Гра відбудеться у понеділок, 14 квітня, на стадіоні "Ніка", що розташований в Олександрії. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Переглянути поєдинок можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Інгулець наразі є головним претендентом на виліт з УПЛ. Команда Василя Кобіна йде останньою та відстає від рятівного 12 місця на 5 очок. У 23 турі Інгулець програв Оболоні.

Карпати ж навпаки ведуть боротьбу за єврокубки. Наразі підопічні Владислава Лупашка йдуть шостими, маючи в активі 33 бали. До 4 місця, яке потенційно дає право грати в єврокубках, 5 очок. Минулого тижня Карпати зіграли внічию з Поліссям.