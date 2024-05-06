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28.04.2024 07:21 976

Магвайр пропустить решту матчів сезону АПЛ

Сьогодні 13:13 106 0
Магвайр пропустить решту матчів сезону АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Кубок Англії, #Гаррі Магвайр, #Манчестер Юнайтед, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр зазнав м'язового пошкодження та пропустить решту матчів сезону Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Персонал манкуніанців розраховує, що англійський центрбек пропустить приблизно три тижні та зможе повернутися до фіналу Кубку Англії з Манчестер Сіті. Також Магвайр зможе зіграти на чемпіонаті Європи-2024.

Матчі континентальної першості, яка триватиме з 14 червня до 14 липня, прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт. Збірна Франції потрапила до групи C, де зіграє зі Словенією, Данією та Сербією.

Магвайр провів у нинішньому сезоні 31 поєдинок у всіх турнірах, забив 4 голи та віддав 2 асисти.

У понеділок, 6 травня, Манчестер Юнайтед зіграє з Кристал Пелес у 36 турі АПЛ.

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