Захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр зазнав м'язового пошкодження та пропустить решту матчів сезону Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Персонал манкуніанців розраховує, що англійський центрбек пропустить приблизно три тижні та зможе повернутися до фіналу Кубку Англії з Манчестер Сіті. Також Магвайр зможе зіграти на чемпіонаті Європи-2024.

Матчі континентальної першості, яка триватиме з 14 червня до 14 липня, прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт. Збірна Франції потрапила до групи C, де зіграє зі Словенією, Данією та Сербією.

