Колишня зірка тенісу та легенда Баварії розлучилися після восьми років шлюбу

Казка ексзірки тенісу Ани Іванович і легенди мюнхенської Баварії Бастіана Швайнштайгера добігла кінця: подружжя розійшлося після понад восьми років шлюбу.

За даними видання BUNTE, пара вже два місяці живе окремо. Ана мешкає в Белграді разом із трьома синами – Лукою, Леоном і Тео у квартирі неподалік від батьків. Причини розлучення наразі невідомі.

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Бастіан, тим часом, базується у Мюнхені, хоча часто подорожує. Попри мовчання у соцмережах і відсутність публічних коментарів, джерела стверджують: розлука – це вже не чутки.

Наразі Ана готується взяти участь у виставковому матчі на Geneva Open – її перший вихід у форматі "легенд" за тривалий час. Швайнштайгер, який завершив футбольну кар'єру у 2019-му, активно займається медіароботою та приватними проєктами.

Нагадаємо, пара почала зустрічатися у 2014 році. Влітку 2016-го Ана та Бастіан влаштували розкішне весілля у Венеції вартістю понад мільйон євро.

Раніше повідомлялося, що відома українська тенісистка оголосила про розлучення.