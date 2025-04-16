Колишній чемпіон світу: визначився головний фаворит на бій з Кабаєлом

Тимчасовий чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC німець Агіт Кабаєл (26-0, 18 КО), ймовірно, проведе бій проти британця Лоуренса Околі (21-1, 16 КО).

Про це пише Sport.de.

І Кабаєл, і Околі мають контракт із компанією промоутера Френка Воррена. Поєдинок за тимчасовий титул чемпіона світу за версією WBC Кабаєла має пройти влітку. Можливо, навіть у Німеччині.

Околі – колишній чемпіон світу за версією WBO у крузервейті з 2021 по 2023 рік і володар титулу в бриджервейті у 2024 році .

Наразі він посідає перше місце у світовому рейтингу WBC після володарів титулів Усика та Кабаєла.

У хевівейті 32-річний британець провів лише один бій. Минулого літа він нокаутував Хуссейна Мухамеда з Кельна в першому раунді.

Нагадаємо, нещодавно німецький боксер заявив про бажання вийти в ринг проти Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО).