Ексфорвард збірної Італії: Довбик повинен бути готовим до критики

Колишній форвард К’єво Серджо Пеллісьє, який у 2009 році провів один матч за збірну Італії, розповів, чому Артему Довбику важко повною мірою проявити себе в складі Роми.

46-річного італійця цитує TMW Radio.

"Середовище в Ромі дійсно складне. Їм важко дати йому шанс рости, він повинен мати індивідуальність, щоб грати там, а також бути готовим до критики, коли не забиває.

Він іноді здається трохи розлюченим, але забити 16 голів у перший рік у такому середовищі нелегко. І я думаю, що в нього є кілька серйозних кроків. Можливо, після року тренувань і тренера, який вірить у нього, він зможе досягти успіху", – заявив Пеллісьє.