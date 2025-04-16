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Ексфорвард збірної Італії: Довбик повинен бути готовим до критики

Олег Дідух — 16 квітня 2025, 16:19
Ексфорвард збірної Італії: Довбик повинен бути готовим до критики
Артем Довбик
Getty Images

Колишній форвард К’єво Серджо Пеллісьє, який у 2009 році провів один матч за збірну Італії, розповів, чому Артему Довбику важко повною мірою проявити себе в складі Роми.

46-річного італійця цитує TMW Radio.

"Середовище в Ромі дійсно складне. Їм важко дати йому шанс рости, він повинен мати індивідуальність, щоб грати там, а також бути готовим до критики, коли не забиває.

Він іноді здається трохи розлюченим, але забити 16 голів у перший рік у такому середовищі нелегко. І я думаю, що в нього є кілька серйозних кроків. Можливо, після року тренувань і тренера, який вірить у нього, він зможе досягти успіху", – заявив Пеллісьє.

Раніше Довбика розкритикував колишній гравець Роми Стефано Імпалломені. У поточному сезоні на рахунку 27-річного українця 16 голів і 3 асисти у 41 матчі за Рому в усіх турнірах.

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