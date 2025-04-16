Ілич повторив казус зірки Атлетико: огляд матчу Кривбас – Шахтар

Сьогодні, 16 квітня, Кривбас і Шахтар нарешті дограли матч 5 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25, який розпочався ще 1 вересня минулого року.

"Гірники" зуміли здобути перемогу з рахунком 2:1.

Огляд матчу

Футбол – УПЛ-2024/25

5 тур, 16 квітня

Кривбас – Шахтар 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – Степаненко (40), 0:1 – Кевін (62), 1:2 – Твердохліб (86)

Поєдинок стартував із 50 хвилини. 1 вересня саме на цій часовій відмітці поєдинок перенесли через загрозу повітряної тривоги.

На 62 хвилині Кевін подвоїв перевагу донецького клубу. Відразу після цього зустріч була перервана через повітряну тривогу.

Пауза пішла на користь господарям. Вони заграли краще і отримали право на пенальті. Хрвое Ілич послизнувся, але забив. Втім, гравці суперника почали сигналізувати, що під час удару хорват двічі торкнувся м'яча, тому рефері після перегляду VAR відмінив взяття воріт.

До кінця гри колектив Юрія Вернидуба зумів забити один м'яч, але дотиснути "гірників" і здобути очки не вийшло.

Завдяки перемозі Шахтар має 53 очки. Відставання від Олександрії тепер складає 1 бал. Від Динамо чинний чемпіон відстає на 6 пунктів.