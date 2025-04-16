Магучіх і Левченко виступлять на першому етапі Діамантової ліги
Ярослава Магучіх
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Дві українські легкоатлетки виступлять на першому етапі Діамантової ліги 2025 року.
Про це повідомляє пресслужба змагань, яка опублікувала список учасників першого етапу в новому сезоні.
Україну на ньому представлять дві зіркових стрибунки у висоту – Ярослава Магучіх і Юлія Левченко.
Перший етап Діамантової ліги-2025 відбудеться у китайському Сямені в один день – суботу, 26 квітня. Початок змагань – о 14:00 за київським часом.
Серед суперниць Магучіх і Левченко в Сямені будуть австралійки Нікола Оліслагерс і Елеанор Паттерсон, які завоювали золото та срібло на чемпіонаті світу 2025 року в приміщенні. Магучіх на тому турнірі стала лише третьою.
У понеділок, 14 квітня, Ярослава анонсувала своє повернення до офіційних змагань.