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І золото Олімпіади не врятує: у Болгарії можуть відмовитися від послуг Новікова

Руслан Травкін — 16 квітня 2025, 16:39
І золото Олімпіади не врятує: у Болгарії можуть відмовитися від послуг Новікова
Семен Новіков (у червоному трико)
bul-wrestling.org

Федерація боротьби Болгарії може відмовитися від співпраці з українським борцем Семеном Новіковим.

Про це повідомляє Topsport.bg.

Справа в тому, що нове керівництво місцевої Федерації на чолі зі Станкою Златевою звільнило російського тренера Сослана Фарнієва, який працював із Новіковим. Разом із ним звільнені були Валентин Ангелов і Мирослав Гочев, повідомила пресслужба ФББ.

Новим тренером збірної Болгарії з боротьби став Стоян Добрев, який останні роки очолював збірну Сербії.

Станка Залтева пообіцяла невдовзі оприлюднити рішення щодо Новікова.

"Вони (Семен Новіков і Магомед Рамазанов – прим.) олімпійські чемпіони, але я озвучу все після пасхальних свят", – цитує її Topsport.bg.

Стоян Добрев також не дав прямої відповіді, чи зацікавлений він у співпраці з натуралізованим українцем.

"Новіков – олімпійський чемпіон, але я зобов'язаний виконувати рішення Федерації, тому що, як я вже сказав, я погодився працювати з цими людьми",заявив він. 

Семен Новіков 2023 року взяв болгарське спортивне громадянство і приніс цій країні золото Олімпійських ігор у Парижі. У великому інтерв'ю для "Чемпіона" він потім заявив, що не вважає зміну громадянства зрадою.

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