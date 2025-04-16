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Син ван Ністелроя підписав контракт із ПСВ

Олег Дідух — 16 квітня 2025, 16:57
Син ван Ністелроя підписав контракт із ПСВ
Руд і Ліам ван Ністелрой
ФК ПСВ

Син легендарного нідерландського форварда Руда ван Ністелроя Ліам підписав професійний контракт із ПСВ Ейндховен.

Про це повідомляє пресслужба нідерландського клубу.

Перший професійний контракт у кар’єрі 17-річного ван Ністелроя-молодшого розрахований до літа 2028 року. У поточному сезоні Ліам, який, як і його батько, виступає на позиції центрфорварда, відзначився 5 голами у 15 матчах за команду ПСВ U-17 у чемпіонаті Нідерландів своєї вікової категорії.

Ван Ністелрой-старший виступав за ПСВ у 1998 – 2001 роках. У 2021 – 2022 роках він очолював молодіжну команду ПСВ, у 2022 – 2023 – був тренером дорослої команди.

Наразі Руд очолює англійський Лестер. Минулого тижня повідомлялося про те, що 48-річний нідерландець знаходиться на межі відставки. Ван Ністелрой-старший був присутній на церемонії підписання контракту з його сином.

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