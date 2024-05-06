Кристал Пелес прийматиме Манчестер Юнайтед у 36 турі АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед на виїзді зіграє проти Кристал Пелеса в матчі 36 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Поєдинок відбудеться у понеділок, 6 травня. Початок — о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на ОТТ-платформі Setanta Sport та телеканалі Setanta Sport.

Наразі МЮ поділяє 7 сходинку в турнірній таблиці з Челсі, який напередодні розгромив Вест Гем. Проте у підопічних Еріка тен Гага ще є гра в запасі.

У свою чергу Кристал Пелес знаходиться на 14 місці. У команди в активі 40 очок.

Нагадаємо, напрередодні Ліверпуль в яскравій грі здолав Тоттенгем, Арсенал без Олександра Зінченка розгромив Борнмут Іллі Забарного, а Манчестер Сіті з покером Ерлінга Голанда познущався над Вулвергемптоном.