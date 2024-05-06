Головне
Норріс здобув першу перемогу в кар'єрі: результати Гран-прі Маямі
Сьогодні 00:36 6005
Сайнс отримав штраф за зіткнення з Піастрі та втратив одну позицію за підсумками Гран-прі Маямі
Сьогодні 08:39 57
Бенфіка програла Фамалікану та подарувала Спортингу дострокове чемпіонство
Сьогодні 08:19 114
Збірна України здобула олімпійську ліцензію на Світових естафетах-2024 на Багамах
Сьогодні 08:00 137
Гонка Формули-1 на узбережжі Атлантичного океану: усе про Гран-прі Маямі
Сьогодні 00:20 1910
Monte обіграли FURIA та вийшли до плей-оф ESL Pro League Season 19
Вчора 20:54 303
Шахтар вдруге за тиждень розгромив Чорноморець і зберіг відрив від Динамо
Вчора 20:01 4335
Погачар здобув упевнену перемогу: результати другого етапу Джиро д'Італія-2024
Вчора 18:14 3591
5 голів за пів тайму: Динамо не залишило й мокрого місця від Колоса в 27 турі УПЛ
Вчора 17:19 6470 1
ПСВ достроково виграв чемпіонат Нідерландів
Вчора 16:22 3353
Прямі трансляції
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
03.05.2024 01:40 549
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 19:16 313
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 18:48 559
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
28.04.2024 11:19 926
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
28.04.2024 07:21 969

Кристал Пелес прийматиме Манчестер Юнайтед у 36 турі АПЛ

Сьогодні 07:45 102 0
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Кристал Пелес

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед на виїзді зіграє проти Кристал Пелеса в матчі 36 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Поєдинок відбудеться у понеділок, 6 травня. Початок — о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на ОТТ-платформі Setanta Sport та телеканалі Setanta Sport.

Наразі МЮ поділяє 7 сходинку в турнірній таблиці з Челсі, який напередодні розгромив Вест Гем. Проте у підопічних Еріка тен Гага ще є гра в запасі.

У свою чергу Кристал Пелес знаходиться на 14 місці. У команди в активі 40 очок.

Нагадаємо, напрередодні Ліверпуль в яскравій грі здолав Тоттенгем, Арсенал без Олександра Зінченка розгромив Борнмут Іллі Забарного, а Манчестер Сіті з покером Ерлінга Голанда познущався над Вулвергемптоном.

Коментарі ()
Популярне зараз
Челсі з Мудриком розгромив Вест Гем, Ліверпуль в яскравій грі здолав Тоттенгем: результати матчів АПЛ Челсі з Мудриком розгромив Вест Гем, Ліверпуль в яскравій грі здолав Тоттенгем: результати матчів АПЛ 5926
Ткач оновив рекорд України у швидкості на Кубку світу зі скелелазіння Ткач оновив рекорд України у швидкості на Кубку світу зі скелелазіння 4022
Ураган вирвав перемогу над Aurora в неймовірному фіналі Кубку України Ураган вирвав перемогу над Aurora в неймовірному фіналі Кубку України 4069
Шахтар вдруге за тиждень розгромив Чорноморець і зберіг відрив від Динамо Шахтар вдруге за тиждень розгромив Чорноморець і зберіг відрив від Динамо 4335
5 голів за пів тайму: Динамо не залишило й мокрого місця від Колоса в 27 турі УПЛ 5 голів за пів тайму: Динамо не залишило й мокрого місця від Колоса в 27 турі УПЛ 6470 1
Норріс здобув першу перемогу в кар'єрі: результати Гран-прі Маямі Норріс здобув першу перемогу в кар'єрі: результати Гран-прі Маямі 6005
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 363536 2
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 37220
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 26519
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 22339 1
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 325204
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 100367