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Мілан хоче перехопити Мотту в Ювентуса

Сьогодні 19:53 125 0
Мілан хоче перехопити Мотту в Ювентуса
#Мілан, #Ювентус, #Тіаго Мотта

Джерело - Чемпіон.

Мілан зробить спробу призначити Тіаго Мотту на посаду головного тренера.

Про це повідомляє журналіст Саша Тавольєрі.

За інформацією джерела, Мілан розглядає тренера Болоньї як фаворита на роль наступника Стефано Піолі. Керівництво "россонері" вважає призначення 41-річного фахівця правильним рішенням і має намір переконати його зробити вибір на користь міланського клубу. Зазначається, що кандидатури тренера Лілля Паулу Фонсеки та керманича збірної Бельгії Доменіко Тедеско більше не розглядаються.

Водночас у призначенні Мотти зацікавлений інший італійський гранд Ювентус. Раніше повідомлялося, що клуб уже отримав принципову згоду італійця обійняти посаду головного тренера в новому сезоні.

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