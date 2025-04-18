Захисник Баварії має шанс відновитись до завершення сезону

Центральний захисник мюнхенської Баварії Дайо Упамекано має шанс відновитись до завершення сезону-2024/25.

Заяву Венсана Компані наводить пресслужба "червоних".

"Я не люблю чинити тиск на хлопців, які в лазареті. Кожен крок відновлення правильний, нічого пропускати не можна. Все має йти правильно. Якщо все так і йтиме, то я сподіваюсь, Упамекано повернеться до завершення сезону", – розповів фахівець.

🎙️ 𝑊𝑖𝑒 𝑖𝑠𝑡 𝑑𝑒𝑟 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑 𝑏𝑒𝑖 𝑈𝑝𝑎𝑚𝑒𝑐𝑎𝑛𝑜? #Kompany: „Ich mache nicht gerne Zeitdruck bei den Jungs, die in Reha sind. Jeder Schritt muss stimmen und gut laufen. Wenn das der Fall ist, hoffe ich, dass Upa in dieser Saison noch zurückkehrt.“#FCBayern pic.twitter.com/SGJTr2VS9s — FC Bayern München (@FCBayern) April 18, 2025

У сезоні-2024/25 Упамекано зіграв 33 матчі на клубному рівні, в яких відзначився двома забитими м'ячами.

Окрім Дайо, в лазареті команди перебувають Мусіала, Павлович, Хірокі, Ноєр та Девіс.

Раніше Компані висловився про виліт команди з Ліги чемпіонів від Інтера.