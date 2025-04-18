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Захисник Баварії має шанс відновитись до завершення сезону

Володимир Максименко — 18 квітня 2025, 11:51
Захисник Баварії має шанс відновитись до завершення сезону
Дайо Упамекано
instagram.com/upamecano

Центральний захисник мюнхенської Баварії Дайо Упамекано має шанс відновитись до завершення сезону-2024/25.

Заяву Венсана Компані наводить пресслужба "червоних".

"Я не люблю чинити тиск на хлопців, які в лазареті. Кожен крок відновлення правильний, нічого пропускати не можна. Все має йти правильно. Якщо все так і йтиме, то я сподіваюсь, Упамекано повернеться до завершення сезону", – розповів фахівець.

У сезоні-2024/25 Упамекано зіграв 33 матчі на клубному рівні, в яких відзначився двома забитими м'ячами.

Окрім Дайо, в лазареті команди перебувають Мусіала, Павлович, Хірокі, Ноєр та Девіс.

Раніше Компані висловився про виліт команди з Ліги чемпіонів від Інтера.

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