Захисник Баварії має шанс відновитись до завершення сезону
Дайо Упамекано
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Центральний захисник мюнхенської Баварії Дайо Упамекано має шанс відновитись до завершення сезону-2024/25.
Заяву Венсана Компані наводить пресслужба "червоних".
"Я не люблю чинити тиск на хлопців, які в лазареті. Кожен крок відновлення правильний, нічого пропускати не можна. Все має йти правильно. Якщо все так і йтиме, то я сподіваюсь, Упамекано повернеться до завершення сезону", – розповів фахівець.
У сезоні-2024/25 Упамекано зіграв 33 матчі на клубному рівні, в яких відзначився двома забитими м'ячами.
Окрім Дайо, в лазареті команди перебувають Мусіала, Павлович, Хірокі, Ноєр та Девіс.
Раніше Компані висловився про виліт команди з Ліги чемпіонів від Інтера.