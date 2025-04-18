Мессі: Я дійсно хотів повернутись до Барселони

Аргентинський нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі поділився, чи мав він шанс та намір повернутись у каталонську Барселону після чемпіонату світу 2022 року.

Слова футболіста наводить журналіст Фабріціо Романо.

"Я дійсно хотів повернутись до Барселони. Туди, де я завжди хотів бути, але на той час це було неможливо. Перехід в Інтер Маямі? Це рішення було ухвалено з сім'єю. Я усвідомлював, що не хочу більше грати в Європі за будь-кого, окрім Барселони", – розповів Мессі.

🔵🔴🎞️ Leo Messi: “I had the intention of returning to Barcelona and being able to go back to a place I always wanted to be, but it was NOT possible again”.



"After that, it became a family decision. The fact that we won the World Cup also had a big impact. I was clear that I… pic.twitter.com/hH6DZD1G68 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 17, 2025

Нагадаємо, багаторазовий володар Золотого м'яча залишив каталонців влітку 2021 року, приєднавшись до ПСЖ. У 2023 році Ліонель став гравцем Інтер Маямі.

Раніше аргентинець висловився про роль легіонерів у прогресі МЛС.