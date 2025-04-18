Мессі: Я дійсно хотів повернутись до Барселони
ФК Інтер Маямі
Аргентинський нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі поділився, чи мав він шанс та намір повернутись у каталонську Барселону після чемпіонату світу 2022 року.
Слова футболіста наводить журналіст Фабріціо Романо.
"Я дійсно хотів повернутись до Барселони. Туди, де я завжди хотів бути, але на той час це було неможливо.
Перехід в Інтер Маямі? Це рішення було ухвалено з сім'єю. Я усвідомлював, що не хочу більше грати в Європі за будь-кого, окрім Барселони", – розповів Мессі.
Нагадаємо, багаторазовий володар Золотого м'яча залишив каталонців влітку 2021 року, приєднавшись до ПСЖ. У 2023 році Ліонель став гравцем Інтер Маямі.
Раніше аргентинець висловився про роль легіонерів у прогресі МЛС.