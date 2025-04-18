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Мессі: Я дійсно хотів повернутись до Барселони

Володимир Максименко — 18 квітня 2025, 12:29
Мессі: Я дійсно хотів повернутись до Барселони
ФК Інтер Маямі

Аргентинський нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі поділився, чи мав він шанс та намір повернутись у каталонську Барселону після чемпіонату світу 2022 року.

Слова футболіста наводить журналіст Фабріціо Романо.

"Я дійсно хотів повернутись до Барселони. Туди, де я завжди хотів бути, але на той час це було неможливо.

Перехід в Інтер Маямі? Це рішення було ухвалено з сім'єю. Я усвідомлював, що не хочу більше грати в Європі за будь-кого, окрім Барселони", – розповів Мессі.

Нагадаємо, багаторазовий володар Золотого м'яча залишив каталонців влітку 2021 року, приєднавшись до ПСЖ. У 2023 році Ліонель став гравцем Інтер Маямі.

Раніше аргентинець висловився про роль легіонерів у прогресі МЛС.

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