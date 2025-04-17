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Спринтер Сімбіне побив унікальний рекорд Болта

Руслан Травкін — 17 квітня 2025, 19:07
Спринтер Сімбіне побив унікальний рекорд Болта
Акані Сімбіне та дружина
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Південноафриканський легкоатлет Аскані Сімбіне кілька днів тому на Гран-прі Ботсвани пробіг 100 м за 9,90 секунди, що дозволило йому перевершити рекорд Усейна Болта.

Про це повідомляє Track&Field.

Аскані є єдиним спринтером у світі, який 11 років на офіційних змаганнях пробігає 100 метрів менше, ніж за 10 секунд.

До цього він ділив лідерство з легендарним ямайцем Усейном Болтом.

33-річний Аскані на Олімпійських іграх став срібним призером у командній естафеті 4 x 100 м. Наприкінці березня Сімбіне здобув бронзову медаль на чемпіонаті світу в приміщені, який проходив у Китаї.

За кар'єру Аскані здобував медалі на чемпіонатах Африки, Іграх співдружності, а в 2015 став переможцем Універсіади.

Усейн Болт наразі є світовим рекордсменом. У серпні 2009 року на чемпіонаті світу в Берліні він подолав 100 метрів за 9,58 секунди.

Нагадаємо, семиразовий чемпіон світу зі снукеру Ронні О'Салліван назвав свою мотивацію.

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