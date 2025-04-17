Спринтер Сімбіне побив унікальний рекорд Болта
Південноафриканський легкоатлет Аскані Сімбіне кілька днів тому на Гран-прі Ботсвани пробіг 100 м за 9,90 секунди, що дозволило йому перевершити рекорд Усейна Болта.
Про це повідомляє Track&Field.
Аскані є єдиним спринтером у світі, який 11 років на офіційних змаганнях пробігає 100 метрів менше, ніж за 10 секунд.
До цього він ділив лідерство з легендарним ямайцем Усейном Болтом.
33-річний Аскані на Олімпійських іграх став срібним призером у командній естафеті 4 x 100 м. Наприкінці березня Сімбіне здобув бронзову медаль на чемпіонаті світу в приміщені, який проходив у Китаї.
За кар'єру Аскані здобував медалі на чемпіонатах Африки, Іграх співдружності, а в 2015 став переможцем Універсіади.
Усейн Болт наразі є світовим рекордсменом. У серпні 2009 року на чемпіонаті світу в Берліні він подолав 100 метрів за 9,58 секунди.
Нагадаємо, семиразовий чемпіон світу зі снукеру Ронні О'Салліван назвав свою мотивацію.