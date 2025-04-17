Спринтер Сімбіне побив унікальний рекорд Болта

Південноафриканський легкоатлет Аскані Сімбіне кілька днів тому на Гран-прі Ботсвани пробіг 100 м за 9,90 секунди, що дозволило йому перевершити рекорд Усейна Болта.

Про це повідомляє Track&Field.

Аскані є єдиним спринтером у світі, який 11 років на офіційних змаганнях пробігає 100 метрів менше, ніж за 10 секунд.

До цього він ділив лідерство з легендарним ямайцем Усейном Болтом.

11 years of running sub-10 over 100m!!🚀



Akani Simbine 🇿🇦 has now run under 10 seconds in the 100m for 11 consecutive years, the most ever achieved by any man.



With his performance at the Botswana Golden Grand Prix, he moved ahead of Usain Bolt 🇯🇲 who he previously shared the… pic.twitter.com/bsMMACabGw — Track & Field Gazette (@TrackGazette) April 17, 2025

33-річний Аскані на Олімпійських іграх став срібним призером у командній естафеті 4 x 100 м. Наприкінці березня Сімбіне здобув бронзову медаль на чемпіонаті світу в приміщені, який проходив у Китаї.

За кар'єру Аскані здобував медалі на чемпіонатах Африки, Іграх співдружності, а в 2015 став переможцем Універсіади.

Усейн Болт наразі є світовим рекордсменом. У серпні 2009 року на чемпіонаті світу в Берліні він подолав 100 метрів за 9,58 секунди.

Нагадаємо, семиразовий чемпіон світу зі снукеру Ронні О'Салліван назвав свою мотивацію.