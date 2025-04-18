Баварія не продасть Пальїнью влітку попри невдалий сезон

Мюнхеньска Баварія не планує продавати півзахисника команди Жоау Пальїнью попри не зовсім вдалий дебютний сезон та певний інтерес з боку інших клубів.

Заяву директора клубу наводить журналіст Фабріціо Романо.

"У наші плани не входить відпускати Пальїнью. Він просто не зміг увійти в ритм і частково через травми. Це його перший рік, коли він грає у такому великому клубі. Жоау має неймовірний характер, а загалом він чудовий футболіст", – розповів Фройнд.

🚨 Bayern director Freund: “It's not our plan at all to let João Palhinha go in the summer”.



“He hasn't really gotten into a rhythm—partly due to injuries. This is his first year playing at such a big club. He's a true professional, a great character, and a top guy”. pic.twitter.com/M1r3mhrfzq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 18, 2025

У сезоні-2024/25 хавбек виходив на поле у 21 матчі, в яких не відзначився результативними діями.

Нагадаємо, Жоау приєднався до Баварії влітку 2024 року з Фулгема за 56 мільйонів євро.

Раніше Баварія оголосила про відхід Томаса Мюллера за підсумками кампанії.