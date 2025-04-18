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Баварія не продасть Пальїнью влітку попри невдалий сезон

Володимир Максименко — 18 квітня 2025, 13:12
Баварія не продасть Пальїнью влітку попри невдалий сезон
Жоау Пальїнья
Getty images

Мюнхеньска Баварія не планує продавати півзахисника команди Жоау Пальїнью попри не зовсім вдалий дебютний сезон та певний інтерес з боку інших клубів.

Заяву директора клубу наводить журналіст Фабріціо Романо.

"У наші плани не входить відпускати Пальїнью. Він просто не зміг увійти в ритм і частково через травми. Це його перший рік, коли він грає у такому великому клубі. Жоау має неймовірний характер, а загалом він чудовий футболіст", – розповів Фройнд.

У сезоні-2024/25 хавбек виходив на поле у 21 матчі, в яких не відзначився результативними діями.

Нагадаємо, Жоау приєднався до Баварії влітку 2024 року з Фулгема за 56 мільйонів євро.

Раніше Баварія оголосила про відхід Томаса Мюллера за підсумками кампанії.

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