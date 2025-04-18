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Визначилися півфінальні пари Ліги Європи УЄФА

Станіслав Лисак — 18 квітня 2025, 01:12
Визначилися півфінальні пари Ліги Європи УЄФА
Getty Images

Завершилися матчі 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА, за підсумками яких були сформовані півфінальні пари турніру.

Тоттенгем, який виявився сильнішим за німецький Айнтрахт, зустрінеться з норвезьким Буде-Глімтом, що сенсаційно вибив римське Лаціо в серії пенальті.

У паралельному поєдинку зіграють Манчестер Юнайтед та Атлетик з Більбао. Англійська команда в неймовірному трилері переміг Ліон, забивши три голи за 5 хвилин перед завершенням додаткового часу. Баски своєю чергою впевнено переграли Рейнджерс у домашньому матчі на шляху до півфіналу.

Матчі 1/2 фіналу Ліги Європи заплановані на 1 та 8 травня відповідно. Фінал має відбутися 21 травня на стадіоні "Сан-Мамес", що є домашньою ареною Атлетика.

Також паралельно відбувалися матчі Ліги конференцій, де визначилися півфіналісти змагань.

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