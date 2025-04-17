Хотіли витягти її з пекла: у Румунії розповіли про натуралізацію української віцечемпіонки світу

Президент Румунської федерації боротьби Разван Піркелабу розповів, як відбувся процес натуралізації Українки Катерини Зелених, яка вважається претендентом на медалі на Олімпійських іграх 2028.

Його слова цитує ProSport.ro.

"Я знав її тренера, який просив мене зробити все можливе, щоб витягти дівчинку з того пекла.

Влітку 2023 року ми привезли її сюди, а восени того ж року нам вдалося її натуралізувати. У дівчинки румунське коріння, один із дідусів був румун.



Вона є одним із головних фаворитів на отримання олімпійського золота. Це чудова перемога мати її в нашій команді", – заявив він.