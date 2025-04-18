Тоттенгем здолав Айнтрахт, драма Манчестер Юнайтед та Буде-Глімт на шляху до півфіналу Ліги Європи

Сьогодні, 17 квітня, відбулися матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону-2024/2025.

В основний час путівку до плейоф зуміли завоювати Тоттенгем та Атлетик з Більбао. Лондонці мінімально обіграли Айнтрахт на виїзді після нічийного результату в першій зустрічі.

Атлетик обіграв у другій зустрічі Рейнджерс, зігравши внічию в Шотландії. У наступному раунді команда з Більбао зустрінеться з Манчестер Юнайтед, який героїчно переміг Ліон у матчі-відповіді.

Першу гру "ткачі" зуміли звести внічию, так само завершився і основний час другого поєдинку. Наприкінці зустрічі Ліон залишився у меншості після другої жовтої для Корентена Толіссо, однак це не завадило гостям забити на 105 та 110 хвилині.

Коли здавалося, що французька команда вже гарантувала собі півфінал стався неймовірний камбек. Спочатку Бруну Фернандеш реалізував пенальті, після чого на 120-й хвилині манкуніанці відзначилися ще двічі і двічі з передачі Каземіро.

Останнім півфіналістом став норвезький Буде-Глімт, який після домашньої перемоги над Лаціо довів справу до серії пенальті в другому матчі, де виявився сильнішим за іменитий римський клуб.

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Ліга Європи УЄФА

1/4 фіналу, матчі-відповіді, 17 квітня





Айнтрахт – Тоттенгем 0:1 (0:1)

Перший матч 1:1

Гол: 0:1 – 43 Соланке (пен)

Атлетик – Рейнджерс 2:0 (1:0)

Перший матч 0:0

Голи: 1:0 – 45+4 Сансет (пен), 2:0 – 80 Вільямс Н.

Манчестер Юнайтед – Ліон 5:4 (2:2 основний час)

Перший матч 2:2

Голи: 1:0 – 10 Угарте, 2:0 – 45+1 Далот, 2:1 – 71 Толіссо, 2:2 – 78 Тальяфіко, 2:3 – 105 Шеркі, 2:4 – 108 Ляказетт (пен), 3:4 – 114 Фернандеш (пен), 4:4 – 120 Мейну, 5:4 – 120+1 Магвайр

Вилучення: Толіссо 89

Лаціо – Буде-Глімт 3:1 (2:4 по пенальті)

Перший матч 0:2

Голи: 1:0 – 21 Кастельянос, 2:0 – 90+3 Нослін, 3:0 – 100 Діа, 3:1 – 109 Гелмерсен

Вилучення: Гелмерсен 120'

Нагадаємо, що після проведення матчів-відповідей 1/4 Ліги чемпіонів стали відомі півфіналісти змагань.