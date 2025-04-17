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О'Салліван назвав свою мотивацію виступати в 49-річному віці

Руслан Травкін — 17 квітня 2025, 13:33
О'Салліван назвав свою мотивацію виступати в 49-річному віці
Ронні О'Салліван
Скриншот

Семиразовий чемпіон світу зі снукеру Ронні О'Салліван назвав свою мотивацію. 49-річний гравець зізнався, що кожного дня хоче бути кращою версією самого себе.

Слова легенди снукеру цитує TNTSports.

"Просто прагнення грати в гру на найвищому рівні. Я змагаюся сам із собою. Я завжди намагаюся стати кращим, і це завжди було рушійною силою. Я завжди думав, що якщо я досягну настільки гарного результату, то все інше як би подбає про себе", – заявив він.
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Також він зізнався, що ще не знає, чи буде грати на World Snooker Championship 2025.

"Ймовірно, я прийму рішення, можливо, 17 або 18 квітня.

Я хотів би мати можливість поїхати туди і зіграти. Мені просто потрібно дати собі якомога більше часу, щоб побачити, на якому я шляху, і побачити, чи зможу я це зробити", – додав "ракета".

У нещодавньому інтерв'ю семиразовий чемпіон світу заявив, що вважатиме успіхом, якщо зуміє здобути хоча б одну перемогу на World Snooker Championship 2025, якщо заявиться на першість.

49-річний гравець не грав на офіційних змаганнях із січня. Тоді він погано провів поєдинок. Через розчарування від гри навіть розбив свій кий.

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Наступні події (German Masters, Welsh Open і World Grand Prix) О'Салліван пропускав через проблеми зі здоров'ям.

Цьогорічний чемпіонат світу розпочнеться 19 квітня в Шеффілді. Турнір триватиме до 5 травня. Переможець отримає 500 тисяч фунтів стерлінгів.

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