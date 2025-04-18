Легендарний костюм Проста 1984 року буде проданий на аукціоні

Гоночний костюм 4-разового чемпіона Формули-1 Алена Проста сезону 1984 року буде проданий на аукціоні.

Про це повідомляє Motosport.com.

Легендарний комбінезон Макларен, який Прост носив під час одного з найдраматичніших сезонів Ф-1 буде виставлений на аукціон під час Гран-прі Маямі. Очікується, що ціна костюма складе близько 15 тисяч доларів.

Нагадаємо, що під час сезону 1984 року Ален Прост змагався з іншою легендою автоспорту Нікі Лаудою, який був його напарником у Макларен. Той рік завершився з мінімальним відривом між першим і другим місцем у чемпіонаті – 0,5 бала.

Річ у тім, що тоді враховувалися лише найкращі результати за обмежену кількість гонок, що принесло Лауді третій чемпіонський титул.

Нагадаємо, що вже цієї неділі відбудеться п'ятий етап Формули-1 сезону-2025 – Гран-прі Саудівської Аравії.