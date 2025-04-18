Збірна України завоювала 120 медалей на чемпіонаті Європи з гирьового спорту

Збірна України виступила на чемпіонаті Європи з гирьового спорту у декількох вікових категоріях, завоювавши загалом 120 медалей різного ґатунку.

Про це повідомило Міністерство молоді та спорту України.

Наші спортсмени виступали серед дорослих, юніорів та юніорок, старших юнаків та дівчат віком 16-18 років та молодших юнаків та дівчат 14-16 років. Українці виграли 83 золоті нагороди, 35 срібних та 2 бронзи.

Найкращі результати українців

Олександр Рибін (95 кг, юніори та дорослі) – 8 золотих та 2 срібні медалі

(95 кг, юніори та дорослі) – 8 золотих та 2 срібні медалі Діна Загребельна (дівчата U16 та U23, 58 кг), Нікіта Компанієць (юнаки U16, +68 кг), Антон Чуйко (U-23 та дорослі 78 кг) – 6 золотих медалей

(дівчата U16 та U23, 58 кг), (юнаки U16, +68 кг), (U-23 та дорослі 78 кг) – 6 золотих медалей Еріка Ірклієнко (дівчата U16, 53 кг), Даниїл Букін (юнаки U16, 68 кг), Данило Глушко (U18, 58 кг) – 5 золотих медалей.

Нагадаємо, напередодні Дмитро Кондратюк став срібним призером чемпіонату Європи з важкої атлетики.