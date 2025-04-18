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У віці 36 років помер вихованець Манчестер Юнайтед

Володимир Максименко — 18 квітня 2025, 12:47
У віці 36 років помер вихованець Манчестер Юнайтед
Джо Томпсон
Манчестер Юнайтед

У віці 36 років внаслідок затяжної хвороби помер вихованець Манчестер Юнайтед Джо Томпсон.

Про це повідомила пресслужба "манкуніанців".

Футболіст розпочинав свою кар'єру у молодіжній команді МЮ, а на професійному рівні дебютував у складі Рочдейла. Також Томпсон грав за Транмер, Кралайл та Рексем.

У 2016 році хавбек повернувся до Рочдейла, де через три роки завершив кар'єру. Ще у 2013 році лікарі діагностували футболісту лімфому Ходжкіна, але тоді вдалось досягти ремісії.

У 2017 році Томпсон повідомив, що рак повернувся, а вже за два місяці гравець вдруге поборов страшну хворобу.

На початку квітня 2024 року колишньому гравцю МЮ діагностували лімфому 4 стадії, яка розширилась на легені. Через рік боротьби Томпсон помер.

Раніше повідомлялося, що нігерійський боксер помер після втрати свідомості посеред бою.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Юнайтед помер

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