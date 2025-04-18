У віці 36 років помер вихованець Манчестер Юнайтед

У віці 36 років внаслідок затяжної хвороби помер вихованець Манчестер Юнайтед Джо Томпсон.

Про це повідомила пресслужба "манкуніанців".

Футболіст розпочинав свою кар'єру у молодіжній команді МЮ, а на професійному рівні дебютував у складі Рочдейла. Також Томпсон грав за Транмер, Кралайл та Рексем.

У 2016 році хавбек повернувся до Рочдейла, де через три роки завершив кар'єру. Ще у 2013 році лікарі діагностували футболісту лімфому Ходжкіна, але тоді вдалось досягти ремісії.

A man who epitomised our club's values ❤️



We are saddened to share that Joe Thompson has passed away.



A warm personality who had a deep connection with our club from a young age, our thoughts are with Joe's family and friends at this difficult time. pic.twitter.com/40ddQpyRTi — Manchester United (@ManUtd) April 18, 2025

У 2017 році Томпсон повідомив, що рак повернувся, а вже за два місяці гравець вдруге поборов страшну хворобу.

На початку квітня 2024 року колишньому гравцю МЮ діагностували лімфому 4 стадії, яка розширилась на легені. Через рік боротьби Томпсон помер.

Раніше повідомлялося, що нігерійський боксер помер після втрати свідомості посеред бою.