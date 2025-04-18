У віці 36 років помер вихованець Манчестер Юнайтед
У віці 36 років внаслідок затяжної хвороби помер вихованець Манчестер Юнайтед Джо Томпсон.
Про це повідомила пресслужба "манкуніанців".
Футболіст розпочинав свою кар'єру у молодіжній команді МЮ, а на професійному рівні дебютував у складі Рочдейла. Також Томпсон грав за Транмер, Кралайл та Рексем.
У 2016 році хавбек повернувся до Рочдейла, де через три роки завершив кар'єру. Ще у 2013 році лікарі діагностували футболісту лімфому Ходжкіна, але тоді вдалось досягти ремісії.
У 2017 році Томпсон повідомив, що рак повернувся, а вже за два місяці гравець вдруге поборов страшну хворобу.
На початку квітня 2024 року колишньому гравцю МЮ діагностували лімфому 4 стадії, яка розширилась на легені. Через рік боротьби Томпсон помер.
Раніше повідомлялося, що нігерійський боксер помер після втрати свідомості посеред бою.