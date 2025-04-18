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Легендарний О'Салліван визначився, чи гратиме на 33-му поспіль чемпіонаті світу

Руслан Травкін — 18 квітня 2025, 05:11
Легендарний О'Салліван визначився, чи гратиме на 33-му поспіль чемпіонаті світу
Ронні О'Салліван
Instagram Ronnie O’Sullivan

Легенда снукеру Ронні О'Салліван, який наразі посідає 5 місце світового рейтингу, підтвердив свою участь на World Snooker Championship 2025.

Його слова цитує Metro.co.uk.

"Я пишаюся тим, що продовжую свій рекорд, оскільки ніколи не пропускав жодного чемпіонату світу.

У мене багато приємних спогадів про "Крусібл" (театр, де проходить подія – прим.) і я з нетерпінням чекаю нових успіхів у 2025 році.

Я насолоджувався гарною підготовкою з моїм києм протягом останнього тижня, тому почуваюся добре перед вівторком, коли проведу перший матч", – сказав він. 

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Для "ракети" це буде 33-й поспіль чемпіонат світу. 49-річний англієць дебютував ще в 1993 році. Тоді він поступився Алану Макманусу, який на той момент посідав 13 місце світового рейтингу.

Ронні за кар'єру 7 разів ставав чемпіоном World Snooker Championship. Вперше це йому вдалося лише на дев'ятому ЧС у 2001 році. Зазначимо, що у попередніх восьми випадках О'Салліван навіть не проходив до фіналу.

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Востаннє "ракета" тріумфував у 2022 році. Попередні два чемпіонати світу Ронні завершував на стадії 1/4 фіналу.

О'Салліван почне свою кампанію на чемпіонаті світу зі снукеру проти старого ворога Алі Картера, який виступатиме в "Крусіблі" в свій 21-й раз.

Нагадаємо, раніше Ронні О'Салліван назвав свою головну мотивацію, яка змушує його виступати у 49-річному віці. 

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