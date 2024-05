Тен Гаг спростував інформацію про масовий розпродаж у Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг спростував інформацію про розпродаж гравців "червоних" у літнє трансферне вікно.

Слова нідерландського фахівця передає інсайдер Фабріціо Романо.

🚨 Ten Hag: “We are NOT gonna sell main part of the squad, it’s a joke”.



“As every summer, 200 players getting interest from United and we sell all of the players in our squad…”.



“You make all of the headlines and that takes responsibility how you make such a headline”. pic.twitter.com/xh0tJKBqec