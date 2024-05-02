Тен Гаг спростував інформацію про масовий розпродаж у Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг спростував інформацію про розпродаж гравців "червоних" у літнє трансферне вікно.

Слова нідерландського фахівця передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Ми не збираємося продавати основну частину команди, це жарт. Як і кожного літа, 200 гравців можуть перейти в Юнайтед, а ми продаємо всіх гравців нашої команди... Ви робите ці заголовки, і не несете відповідальності", — сказав тен Гаг.

🚨 Ten Hag: “We are NOT gonna sell main part of the squad, it’s a joke”.



“As every summer, 200 players getting interest from United and we sell all of the players in our squad…”.



“You make all of the headlines and that takes responsibility how you make such a headline”. pic.twitter.com/xh0tJKBqec — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 2, 2024

Раніше повідомлялося, що лише троє футболістів МЮ не будуть виставлені на продаж улітку. Також Манчестер Юнайтед не очікує пропозицій щодо зіркового гравця манкуніанців Маркуса Рашфорда.