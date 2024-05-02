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20.04.2024 19:04 1404

Тен Гаг спростував інформацію про масовий розпродаж у Манчестер Юнайтед

Сьогодні 16:16 137 0
Тен Гаг спростував інформацію про масовий розпродаж у Манчестер Юнайтед
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Футбольні трансфери, #Ерік тен Гаг

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг спростував інформацію про розпродаж гравців "червоних" у літнє трансферне вікно.

Слова нідерландського фахівця передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Ми не збираємося продавати основну частину команди, це жарт. Як і кожного літа, 200 гравців можуть перейти в Юнайтед, а ми продаємо всіх гравців нашої команди... Ви робите ці заголовки, і не несете відповідальності", — сказав тен Гаг.

Раніше повідомлялося, що лише троє футболістів МЮ не будуть виставлені на продаж улітку. Також Манчестер Юнайтед не очікує пропозицій щодо зіркового гравця манкуніанців Маркуса Рашфорда.

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