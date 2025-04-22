Стало відомо, хто прокоментує матч Полісся – Шахтар у півфіналі Кубку України

Стали відомі коментатори, які працюватимуть на півфінальному матчі Кубку України, в якому донецький Шахтар завітає до житомирського Полісся.

Про це повідомляє пресслужба "вовків".

Коментуватимуть поєдинок Андрій Столярчук та Богдан Костюк. Також Столярчук буде ведучим студії. Олександр Хацкевич та В'ячеслав Грозний будуть запрошеними експертами аналітичної студії. Початок ефіру 23 квітня о 16:45.

Поєдинок за вихід у фінал турніру пройде на Центральному стадіоні у Житомирі. Початок зустрічі запланований на 18:00. Пряма трансляція буде доступна на каналі Полісся та на сайті Чемпіон.

В іншому півфіналі Кубку України зійдуться чернівецька Буковина та київське Динамо. Ця гра також пройде 23 квітня. Початок – о 16:00. Фінал турніру відбудеться 14 травня на "Центральному" стадіоні у Житомирі.