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У Ворсклі назвали річний бюджет клубу

Олександр Булава — 22 квітня 2025, 22:57
У Ворсклі назвали річний бюджет клубу
ФК Ворскла

Віцепрезидент Ворскли Олег Лисак заявив, що команда має восьмий-дев'ятий бюджет серед команд Української Прем'єр-ліги.

Про це функціонер розповів у коментарі ТаТоТаке.

"Наш бюджет розбитий на дитячо-юнацький футбол, жіночий та чоловічий. У жіночому футболі у нас 2-3 бюджет в країні, а в чоловічому, то, за нашими даними, у нас 8-9 платіжна відомість.

Поки що в таблиці ми не там, де маємо перебувати, це точно", – зазначив Лисак.

Напередодні полтавський клуб без шансів поступився Олександрії. Після 25 зіграних турів Ворскла посідає 14 місце таблиці УПЛ, маючи в активі 21 очко. Ця позиція змусить "біло-зелених" грати перехідні матчі за право зберегти місце в еліті українського футболу.

В наступному турі команда Юрія Максимова прийматиме Верес. Ця гра відбудеться 27 квітня.

Чемпіонат України, УПЛ Ворскла Полтава Олег Лисак

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