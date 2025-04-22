У Ворсклі назвали річний бюджет клубу
Віцепрезидент Ворскли Олег Лисак заявив, що команда має восьмий-дев'ятий бюджет серед команд Української Прем'єр-ліги.
Про це функціонер розповів у коментарі ТаТоТаке.
"Наш бюджет розбитий на дитячо-юнацький футбол, жіночий та чоловічий. У жіночому футболі у нас 2-3 бюджет в країні, а в чоловічому, то, за нашими даними, у нас 8-9 платіжна відомість.
Поки що в таблиці ми не там, де маємо перебувати, це точно", – зазначив Лисак.
Напередодні полтавський клуб без шансів поступився Олександрії. Після 25 зіграних турів Ворскла посідає 14 місце таблиці УПЛ, маючи в активі 21 очко. Ця позиція змусить "біло-зелених" грати перехідні матчі за право зберегти місце в еліті українського футболу.
В наступному турі команда Юрія Максимова прийматиме Верес. Ця гра відбудеться 27 квітня.