У Ворсклі назвали річний бюджет клубу

Віцепрезидент Ворскли Олег Лисак заявив, що команда має восьмий-дев'ятий бюджет серед команд Української Прем'єр-ліги.

Про це функціонер розповів у коментарі ТаТоТаке.

"Наш бюджет розбитий на дитячо-юнацький футбол, жіночий та чоловічий. У жіночому футболі у нас 2-3 бюджет в країні, а в чоловічому, то, за нашими даними, у нас 8-9 платіжна відомість.

Поки що в таблиці ми не там, де маємо перебувати, це точно", – зазначив Лисак.