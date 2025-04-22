Він став набагато кращим: ексчемпіон світу – про реванш Дюбуа з Усиком
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Дюк Маккензі вважає Олександра Усика фаворитом у реванші проти Даніеля Дюбуа.
Про це боксер розповів у коментарі talkSPORT Boxing.
"Ти не можеш провести 12-раундовий бій із Даніелем Дюбуа й не пропустити удар, не отримати шкоди. У Дюбуа важкі кулаки, і зараз він став набагато кращим. Але чи достатньо він покращився для цього рівня?", - розповів він.
Маккензі вважає, що український чемпіон завершить професійну кар'єру непереможеним.
"Усик завершить кар'єру непереможеним. Я просто не бачу, як Дюбуа зможе його перемогти, і думаю, що Усик піде з боксу з нулем у графі поразок.
Мені б хотілося, щоб Дюбуа переміг. Я б хотів побачити, як він здолав би Усика, але я реально не бачу, як таке може статися", - сказав Маккензі.
Нагадаємо, видання The Ring повідомило, що Усик та Дюбуа домовилися про другий бій. Поєдинок заплановано на 12 липня.
Зазначимо, що боксери провели перший бій в серпні 2023 року. Олександр здобув перемогу нокаутом у 9 раунді.
Дюбуа у лютому знявся зі свого поєдинку проти Джозефа Паркера. Очікувалось, що переможець цього бою стане наступним суперником Усика.