Він став набагато кращим: ексчемпіон світу – про реванш Дюбуа з Усиком

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Дюк Маккензі вважає Олександра Усика фаворитом у реванші проти Даніеля Дюбуа.

Про це боксер розповів у коментарі talkSPORT Boxing.

Маккензі вважає, що український чемпіон завершить професійну кар'єру непереможеним.

"Усик завершить кар'єру непереможеним. Я просто не бачу, як Дюбуа зможе його перемогти, і думаю, що Усик піде з боксу з нулем у графі поразок.

Мені б хотілося, щоб Дюбуа переміг. Я б хотів побачити, як він здолав би Усика, але я реально не бачу, як таке може статися", - сказав Маккензі.