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Він став набагато кращим: ексчемпіон світу – про реванш Дюбуа з Усиком

Олександр Булава — 22 квітня 2025, 22:38
Він став набагато кращим: ексчемпіон світу – про реванш Дюбуа з Усиком
Усик та Дюбуа
Getty Images

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Дюк Маккензі вважає Олександра Усика фаворитом у реванші проти Даніеля Дюбуа.

Про це боксер розповів у коментарі talkSPORT Boxing.

"Ти не можеш провести 12-раундовий бій із Даніелем Дюбуа й не пропустити удар, не отримати шкоди. У Дюбуа важкі кулаки, і зараз він став набагато кращим. Але чи достатньо він покращився для цього рівня?", - розповів він.

Маккензі вважає, що український чемпіон завершить професійну кар'єру непереможеним.

"Усик завершить кар'єру непереможеним. Я просто не бачу, як Дюбуа зможе його перемогти, і думаю, що Усик піде з боксу з нулем у графі поразок.

Мені б хотілося, щоб Дюбуа переміг. Я б хотів побачити, як він здолав би Усика, але я реально не бачу, як таке може статися", - сказав Маккензі.

Нагадаємо, видання The Ring повідомило, що Усик та Дюбуа домовилися про другий бій. Поєдинок заплановано на 12 липня.

Зазначимо, що боксери провели перший бій в серпні 2023 року. Олександр здобув перемогу нокаутом у 9 раунді.

Дюбуа у лютому знявся зі свого поєдинку проти Джозефа Паркера. Очікувалось, що переможець цього бою стане наступним суперником Усика.

Олександр Усик Даніель Дюбуа

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