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Манчестер Юнайтед не очікує пропозицій стосовно Рашфорда

Сьогодні 12:15 104 0
Манчестер Юнайтед не очікує пропозицій стосовно Рашфорда
#Манчестер Юнайтед, #Маркус Рашфорд

Джерело - ESPN.

Манчестер Юнайтед не очікує пропозицій стосовно лідера команди Маркуса Рашфорда у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє ESPN.

Зазначається, що керівництво "червоних дияволів" готове продати футболіста, проте планує отримати мінімум 70 мільйонів фунтів стерлінгів, а на ринку немає клубів, які готові заплатити цю суму.

Серед варіантів був ПСЖ, який шукає заміну Кіліану Мбаппе, що влітку має приєднатися до мадридського Реала, але французький клуб відмовився від трансферу англійця.

У поточному сезоні гравець відіграв 40 матчів за свій клуб, забив 8 м'ячів та віддав 5 результативних передач.

Нагадаємо, у 35 турі Англійської Прем’єр-ліги МЮ на останніх хвилинах втратив перемогу над Бернлі. Наразі команда посідає 6 сходинку в турнірній таблиці.

Нещодавно повідомлялося, що керівництво "червоних дияволів" планує підписати воротаря мадридського Реала Андрія Луніна.

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