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Віцепрезидент Top Rank назвав потенційних суперників для Ломаченка

Микола Дендак — 22 квітня 2025, 22:43
Віцепрезидент Top Rank назвав потенційних суперників для Ломаченка
Василь Ломаченко
Getty Images

Віцепрезидент промоутерської компанії Top Rank Карл Моретті заявив, що у чемпіона світу в легкій вазі за версіями IBO та IBF Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) є три потенційні суперники.

Його слова передає vRINGe.

За його словами, це чемпіон WBO Кейшон Девіс, Реймонд Мураталья, а також Джервонта Девіс. Проте рішення, чи проводити бій, прийматиме сам українець.

"Ми не чули особливо багато інформації з табору Ломаченка. Чесно кажучи, я не знаю, що він збирається робити далі. У нього є право вирішувати. Він узяв час на роздуми та вирішує, що робитиме далі.
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Звичайно, якщо він хоче битися, то доступні бої з Кейшоном Девісом або Муратальєю. Якщо він хоче битися з Танком Девісом... Чому ні? Але я все ще вважаю, що це особисте рішення, над яким він розмірковує, і ми дізнаємося, коли дізнаються всі інші", – сказав Моретті.

У своєму останньому поєдинку Ломаченко технічним нокаутом здолав колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа. Раніше відомий боксерський інсайдер Майк Коппінджер повідомив, що Ломаченко може завершити кар’єру.

Нагадаємо, нещодавно Чемпіону стало відомо, що Ломаченко інвестував гроші в російську компанію. Її власник був довіреною особою Путіна на виборах. Наразі український боксер зайнятий продажем свого будинку в Каліфорнії, США. 

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Top Rank

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