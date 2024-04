Манчестер Юнайтед влітку готовий продати Грінвуда

Нападник Манчестер Юнайтед Мейсон Грінвуд, який поточний сезон проводить в оренді в Хетафе, цього літа може залишити англійський клуб вже на постійній основі.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Пріоритетом для керівництва "червоних дияволів" є повноцінний продаж 22-річного англійця, проте остаточне рішення щодо свого вихованця МЮ прийме вже наприкінці сезону.

Манчестер Юнайтед хоче заробити кошти з трансферу Грінвуда, щоб реінвестувати їх в підсилення складу.

У нинішньому сезоні Мейсон Грінвуд провів за Хетафе 31 поєдинок, в яких він забив 10 голів та віддав 6 результативних передач.

🚨🔴 Manchester United position, still the same and clear: planning to cash in on Mason Greenwood this summer as priority.



Final decision to be made at the end of the season but #MUFC are open to permanent move for Greenwood.



Funds would be key for FFP also to be re-invested. pic.twitter.com/uCplIznfBt