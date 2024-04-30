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25.04.2024 21:39 366

Манчестер Юнайтед влітку готовий продати Грінвуда

Сьогодні 19:40 81 0
Манчестер Юнайтед влітку готовий продати Грінвуда
#Манчестер Юнайтед, #Хетафе

Джерело - Чемпіон.

Нападник Манчестер Юнайтед Мейсон Грінвуд, який поточний сезон проводить в оренді в Хетафе, цього літа може залишити англійський клуб вже на постійній основі.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Пріоритетом для керівництва "червоних дияволів" є повноцінний продаж 22-річного англійця, проте остаточне рішення щодо свого вихованця МЮ прийме вже наприкінці сезону.

Манчестер Юнайтед хоче заробити кошти з трансферу Грінвуда, щоб реінвестувати їх в підсилення складу.

У нинішньому сезоні Мейсон Грінвуд провів за Хетафе 31 поєдинок, в яких він забив 10 голів та віддав 6 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед хоче включити Грінвуда в угоду щодо Бремера.

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