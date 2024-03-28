Джерело - La Gazzetta dello Sport.

Манчестер Юнайтед може запропонувати Ювентусу обмін вінгера Мейсона Грінвуда на захисника Глейсона Бремера.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Манкуніанці зацікавлені в бразильському гравці та готові активувати опцію викупу за 61 млн євро. Щоб знизити суму трансферу МЮ може обміняти в Ювентус англійського півзахисника Мейсона Грінвуда.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні Глейсон Бремер зіграв у складі Ювентуса 29 матчів, забив 2 м'ячі та отримав 7 жовтих карток.

Грінвуд, який зараз виступає на правах оренди в Хетафе, відзначився 8 голами та віддав 5 результативних передач у 26 поєдинках.

Нагадаємо, у 2022 році Мейсона звинуватили в спробі зґвалтування та домашньому насиллі. Через це він перебував поза футболом понад 1,5 року.

Справу закрили в лютому 2023 року, оскільки обвинувачення не вбачало реальної перспективи притягнення до відповідальності після відмови ключових свідків співпрацювати зі слідством та появи "нових матеріалів". Мейсон усі звинувачення відкидав.

Повідомлялося, що в послугах англійця зацікавлені кілька клубів, зокрема, Барселона, Атлетико та Хетафе.