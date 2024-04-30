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Голи Левандовського принесли Барселоні найбільше очок у Ла Лізі

Сьогодні 07:00 194 0
Голи Левандовського принесли Барселоні найбільше очок у Ла Лізі
Фото: ФК Барселона
#Барселона, #Валенсія, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Роберт Левандовський, #Реал Мадрид, #Артем Довбик, #Джуд Беллінгем, #Борха Майораль

Джерело - Чемпіон.

Польський форвард Барселони Роберт Левандовський приніс своїй команді більше очок, ніж будь-який інший гравець іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2023/24.

Він зробив хет-трик у матчі з Валенсією українця Романа Яремчука в 33 турі чемпіонату Іспанії (4:2).

Завдяки 16 голам поляка протягом сезону заробив для клуба 17 очок – найбільше у Ла Лізі.

Джуд Беллінгем, який відзначився 17 разів, приніс мадридському Реалу 14 очок. Стільки ж завдяки 15 м'ячів Борхи Майораля набрав Хетафе.

Раніше ми повідомляли, що форвард Жирони та збірної України Артем Довбик може перейти в Барселону. 

За інформацією джерела, каталонці хочуть придбати українського нападника саме на заміну Левандовському. Очікується, що поляк залишить Барселону після завершення поточного сезону. 

Зазначається, що близьке оточення Довбика вже знає про інтерес з боку "синьо-гранатових".

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