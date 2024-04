Голи Левандовського принесли Барселоні найбільше очок у Ла Лізі

Польський форвард Барселони Роберт Левандовський приніс своїй команді більше очок, ніж будь-який інший гравець іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2023/24.

Він зробив хет-трик у матчі з Валенсією українця Романа Яремчука в 33 турі чемпіонату Іспанії (4:2).

Завдяки 16 голам поляка протягом сезону заробив для клуба 17 очок – найбільше у Ла Лізі.

Джуд Беллінгем, який відзначився 17 разів, приніс мадридському Реалу 14 очок. Стільки ж завдяки 15 м'ячів Борхи Майораля набрав Хетафе.

17 - Players to have won the most points with their goals in LaLiga 2023/24:



🇵🇱 ROBERT LEWANDOWSKI - 17 (16 goals)

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jude Bellingham - 14 (17 goals)

🇪🇸 Borja Mayoral - 14 (15 goals)



Hat-trick. pic.twitter.com/OE0eJL1kmb