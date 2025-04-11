Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Італійка Вірер поповнила колекцію нагород перемогою на турнірі Trofeo 5 Nazioni

Руслан Травкін — 11 квітня 2025, 09:26
Італійка Вірер поповнила колекцію нагород перемогою на турнірі Trofeo 5 Nazioni
Доротея Вірер
Instagram

Іменита італійська біатлоністка Доротея Вірер у парі з Катериною Ганц виграли жіночий лижний забіг на 10 км на турнірі Trofeo 5 Nazioni.

Про це повідомила пресслужба Федерація зимових видів спорту Італії. 

Італійський дует перетнув фінішну пряму за 25:50,9 хвилини.

Це дозволило випередити ще одну італійську пару Лінду Зінгерле та Франческу Франкі – аж на 53,2 секунди. Представниці Франції Жюстін Брезаз-Буше та Мелісса Гал стали третіми.

Trofeo 5 Nazioni – це щорічний міжнародний турнір з зимових видів спорту, який відбувається у Валь-ді-Ф'ємме (Італія).

У змаганнях беруть участь спортсмени, що представляють митні та прикордонні служби п’яти країн: Італії, Франції, Швейцарії, Німеччини та Австрії.

Організатором виступає італійська Guardia di Finanza (фінансова поліція), що має власну спортивну секцію.

Читайте також :
Її обожнюють мільйони. Легендарній Доротеї Вірер – 35
біатлон лижний спорт Доротея Вірер

Доротея Вірер

Її обожнюють мільйони. Легендарній Доротеї Вірер – 35
Зіркова італійська біатлоністка відреагувала на завершення кар'єри братів Бо
Зіркова італійська біатлоністка пропустить масстарт чемпіонату світу
Зіркова біатлоністка пропустить гонку переслідування на ЧС-2025
Вірер і Хофер на місці. Італія оголосила склад на етап Кубку світу в Рупольдингу

Останні новини