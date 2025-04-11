Італійка Вірер поповнила колекцію нагород перемогою на турнірі Trofeo 5 Nazioni
Іменита італійська біатлоністка Доротея Вірер у парі з Катериною Ганц виграли жіночий лижний забіг на 10 км на турнірі Trofeo 5 Nazioni.
Про це повідомила пресслужба Федерація зимових видів спорту Італії.
Італійський дует перетнув фінішну пряму за 25:50,9 хвилини.
Це дозволило випередити ще одну італійську пару Лінду Зінгерле та Франческу Франкі – аж на 53,2 секунди. Представниці Франції Жюстін Брезаз-Буше та Мелісса Гал стали третіми.
Trofeo 5 Nazioni – це щорічний міжнародний турнір з зимових видів спорту, який відбувається у Валь-ді-Ф'ємме (Італія).
У змаганнях беруть участь спортсмени, що представляють митні та прикордонні служби п’яти країн: Італії, Франції, Швейцарії, Німеччини та Австрії.
Організатором виступає італійська Guardia di Finanza (фінансова поліція), що має власну спортивну секцію.