Італійка Вірер поповнила колекцію нагород перемогою на турнірі Trofeo 5 Nazioni

Іменита італійська біатлоністка Доротея Вірер у парі з Катериною Ганц виграли жіночий лижний забіг на 10 км на турнірі Trofeo 5 Nazioni.

Про це повідомила пресслужба Федерація зимових видів спорту Італії.

Італійський дует перетнув фінішну пряму за 25:50,9 хвилини.

Це дозволило випередити ще одну італійську пару Лінду Зінгерле та Франческу Франкі – аж на 53,2 секунди. Представниці Франції Жюстін Брезаз-Буше та Мелісса Гал стали третіми.

Trofeo 5 Nazioni – це щорічний міжнародний турнір з зимових видів спорту, який відбувається у Валь-ді-Ф'ємме (Італія).

У змаганнях беруть участь спортсмени, що представляють митні та прикордонні служби п’яти країн: Італії, Франції, Швейцарії, Німеччини та Австрії.

72° Trofeo Cinque Nazioni di Sci - Le Fiamme Gialle dominano le pattuglie di fondo e tiro con i successi di Caterina Ganz e Dorothea Wierer al femminile e di Elia Barp, Tommaso Giacomel e Davide Graz al maschile. — Guardia di Finanza (@GDF) April 10, 2025

Організатором виступає італійська Guardia di Finanza (фінансова поліція), що має власну спортивну секцію.