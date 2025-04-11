Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ексворотар Арсенала зацікавив Вест Гем

Володимир Максименко — 11 квітня 2025, 10:11
Ексворотар Арсенала зацікавив Вест Гем
Аарон Рамсдейл
Instagram

Колишній воротар лондонського Арсенала Аарон Рамсдейл зацікавив один з клубів АПЛ.

Про це повідомляє The Times.

Саутгемптон готовий відпустити свого голкіпера за суму близько 20 мільйонів фунтів. Сам футболіст також готовий до трансферу заради збереження місця у збірній Англії.

Вест Гем продовжує розмірковувати над продовженням контракту з 40-річним Лукашем Фабіанським, який витіснив з основного складу Альфонсо Ареоля. 

Також ексклуб Рамсдейла Борнмут розглядає можливість підписання воротаря, але лише у тому випадку, якщо не вдасться зберегти Кепу Аррісабалагу.

Раніше повідомлялось, що колишньому футболісту Вест Гема та Ліверпуля кинули в будинок гранату.

Чемпіонат Англії, АПЛ Вест Гем Саутгемптон Футбольні трансфери Аарон Рамсдейл

Аарон Рамсдейл

Колишній голкіпер Арсеналу не стримав сліз після теплого прийому фанатів
Арсенал готується змінити другого воротаря команди

Останні новини