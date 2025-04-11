Ексворотар Арсенала зацікавив Вест Гем
Аарон Рамсдейл
Колишній воротар лондонського Арсенала Аарон Рамсдейл зацікавив один з клубів АПЛ.
Про це повідомляє The Times.
Саутгемптон готовий відпустити свого голкіпера за суму близько 20 мільйонів фунтів. Сам футболіст також готовий до трансферу заради збереження місця у збірній Англії.
Вест Гем продовжує розмірковувати над продовженням контракту з 40-річним Лукашем Фабіанським, який витіснив з основного складу Альфонсо Ареоля.
Також ексклуб Рамсдейла Борнмут розглядає можливість підписання воротаря, але лише у тому випадку, якщо не вдасться зберегти Кепу Аррісабалагу.
Раніше повідомлялось, що колишньому футболісту Вест Гема та Ліверпуля кинули в будинок гранату.