Сайнс може отримати додатковий штраф через нецензурну лайку

Пілот команди Вільямс Карлос Сайнс може знову отримати штраф від ФІА – на цей раз через нецензурну лайку під час коментування свого попереднього покарання.

Про це повідомляє BBC.

Нагадаємо, пілот отримав покарання через запізнення на виконання гімну Японії – країни-господарки попереднього етапу Гран-прі.

Коментуючи цю подію, Сайнс допустив грубий вислів, який ФІА розцінила як "нецензурний".

"Я запізнився всього на п'ять секунд і через це отримав штраф у 10 000 євро. Для мене дуже дивно платити такі штрафи.

Не знаю, чи покарають мене за це, але лайно трапляється", – сказав Сайнс.

Зазначимо, що іспанець використав таку гру слів не випадково – на виконання гімну він запізнився через проблеми з травлення, що підтвердив згодом лікар.

Згодом Сайс додав, що хотів би знати, куди підуть ті 10 тисяч євро, які він вже сплатив.

Вже завтра розпочнеться четвертий етап сезону Формули-1 2025 року – Гран-прі Бахрейну.

Раніше повідомлялось, що в Японії пілот Мерседес Антонеллі зміг підкорити декілька рекордів.