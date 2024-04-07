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Барселона націлилася на зіркового українця
#Барселона, #Жирона, #Артем Довбик

Джерело - Todo Fichajes.

Нападник Жирони та збірної України Артем Довбик може перейти в Барселону. 

Про це повідомляє Todo Fichajes. 

За інформацією джерела, каталонці хочуть придбати українського нападника на заміну Роберту Левандовському. Очікується, що 35-річний поляк залишить Барселону після завершення сезону. Зазначається, що близьке оточення Довбика вже знає про інтерес з боку "синьо-гранатових".

Нещодавно повідомлялося, що на Артема претендує ціла низка топових європейських клубів. Цього сезону Довбик відіграв за Жирону 33 матчі, забив 17 голів та віддав 7 результативних передач.

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