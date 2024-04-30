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20.04.2024 11:05 814

Барселона завдяки хет-трику Левандовського в більшості переграла Валенсію Яремчука у 33 турі Ла Ліги

Українець пропустив гру через травму
Сьогодні 00:07 115 0
Барселона завдяки хет-трику Левандовського в більшості переграла Валенсію Яремчука у 33 турі Ла Ліги
#Барселона, #Валенсія, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

У 33 турі чемпіонату Іспанії з футболу Барселона вдома переграла Валенсію. 

У першому таймі зустрічі каталонці вийшли вперед. Але досить швидко Валенсія зрівняла рахунок, а потім і забила другий гол. Наприкінці тайму "кажани" залишилися у меншості: воротар Гіоргі Мамардашвілі зіграв руками за межами штрафного майданчику та отримав червону картку.

У другому таймі поєдинку підопічні Хаві вирвали перемогу, забивши три голи. Хет-триком відзначився Роберт Левандовський. Зустріч завершилася з рахунком 4:2. Каталонці повернулися на друге місце у турнірній таблиці ліги.

Український нападник "кажанів" Роман Яремчук пропустив гру через травму.

Чемпіонат Іспанії — Ла-Ліга
33 тур, 29 квітня

Барселона — Валенсія 4:2 (1:2)

Голи: 1 — 22 Лопес, 1:1 — 27 Дуро, 1:2 — 38 Пепелу, 2:2 — 49 Левандовський, 3:2 — 82 Левандовський, 4:2 — 90+3 Левандовський

Турнірна таблиця

Нагадаємо, в минулому турі Барселона програла в Ель Класико мадридському Реалу, а Валенсія мінімально поступилася Бетісу.

Раніше ми повідомляли, що Яремчук провів перше тренування після травми, яку отримав у матчі 30 туру проти Мальорки.

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