Це був дуже важкий день, – Йокич прокоментував звільнення тренера Денвера

Центровий Денвера Нікола Йокич висловився про звільнення головного тренера команди Майкла Мелоуна та назвав це "дуже важким днем для всієї команди".

Слова бігмена наводить ESPN.

"Я написав йому повідомлення. Це були стосунки протягом десяти років, тож це був дуже важкий день для усіх нас. Я б це назвав частиною бізнесу.

Ми розберемось із нашими проблемами. Усі десять років ми демонстрували, що здатні розв'язувати їх", – резюмував Йокич.

Зазначимо, що Мелоун тренував Наггетс з 2015 року, а у сезоні-2022/23 завоював перший в історії клуб титул чемпіонів НБА.

За два матчі до фінішу регулярного сезону Денвер посідає п'яте місце на Заході, маючи баланс перемог 48-32.

Раніше Йокич заявив, що знав про звільнення Мелоуна раніше за решту гравців команди.