Українець Царенко виграв престижну багатоденку в Китаї

Український велогонщик італійської команди Solution Tec Vini Fantini Кирило Царенко став переможцем загального заліку престижної китайської багатоденки Тур Хайнаня, яка входить до Про серії – другого за силою дивізіону світового велоспорту. Це найгучніший успіх у професійній кар’єрі Царенка.

Сьогодні, 11 квітня, на останньому етапі гонки Царенко фінішував у пелотоні на 28 місці, чого виявилося достатньо для того, щоби зберегти свою 4-секундну перевагу над румуном Крістіаном Раїляну в генеральній класифікації.

Переможцем заключного етапу став данець Александер Салбю із Li Ning Star, який випередив іспанця Мануеля Пеньяльвера із Polti та Маттео Малучеллі з XDS Astana.

Результати п’ятого етапу:

Загальний залік:

Успіх у загальному заліку Царенку принесла перемога на третьому етапі Туру Хайнаня.