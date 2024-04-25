Джерело - Tuttosport.

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі не хоче залишати команду наприкінці сезону-2023/24.

Про це повідомляє Tuttosport.

Якщо влітку буде прийнято рішення про зміни в складі, керівництву клубу доведеться звільнити фахівця та виплатити йому компенсацію. Зазначимо, що контракт у тренера розрахований до 2025 року.

Массіміліано вважає, що Ювентус може виграти Кубок Італії та кваліфікуватися до Ліги чемпіонів.

Наразі туринський клуб займає третє місце в турнірній таблиці Серії А та має 64 бали.

Раніше повідомлялося, що Аллегрі може стати новим головним тренером Наполі.