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Аллегрі бажає залишитися в Ювентусі — джерело

Сьогодні 21:00 93 0
Аллегрі бажає залишитися в Ювентусі — джерело
#Ювентус, #Массіміліано Аллегрі

Джерело - Tuttosport.

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі не хоче залишати команду наприкінці сезону-2023/24.

Про це повідомляє Tuttosport.

Якщо влітку буде прийнято рішення про зміни в складі, керівництву клубу доведеться звільнити фахівця та виплатити йому компенсацію. Зазначимо, що контракт у тренера розрахований до 2025 року. 

Массіміліано вважає, що Ювентус може виграти Кубок Італії та кваліфікуватися до Ліги чемпіонів.

Наразі туринський клуб займає третє місце в турнірній таблиці Серії А та має 64 бали.

Раніше повідомлялося, що Аллегрі може стати новим головним тренером Наполі.

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