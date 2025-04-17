Англійський топклуб готує 20 мільйонів євро на трансфер Луніна

Манчестер Сіті зацікавлений у підписанні голкіпера мадридського Реала та збірної України Андрія Луніна.

Про це повідомляє Fichajes.net.

За їхньою інформацією, Манчестер Сіті вже контактував із оточенням 26-річного голкіпера. Чемпіони Англії готують пропозицію Реалу в розмірі 20 мільйонів євро. "Містяни" розглядають Луніна як заміну своєму голкіперу Едерсону.

Окрім Манчестер Сіті, у послугах Луніна також зацікавлена Баварія, яка хоче посилити конкуренцію на воротарській позиції в команді. Раніше повідомлялося про інтерес до українця з боку Мілана.

У поточному сезоні Лунін провів 12 матчів за Реал у всіх турнірах, пропустивши у них 19 голів і 4 рази відстоявши "на нуль". Контракт воротаря збірної України з "вершковими" розрахований до літа 2030 року.