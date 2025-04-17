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Англійський топклуб готує 20 мільйонів євро на трансфер Луніна

Олег Дідух — 17 квітня 2025, 13:42
Англійський топклуб готує 20 мільйонів євро на трансфер Луніна
Андрій Лунін
Getty Images

Манчестер Сіті зацікавлений у підписанні голкіпера мадридського Реала та збірної України Андрія Луніна.

Про це повідомляє Fichajes.net.

За їхньою інформацією, Манчестер Сіті вже контактував із оточенням 26-річного голкіпера. Чемпіони Англії готують пропозицію Реалу в розмірі 20 мільйонів євро. "Містяни" розглядають Луніна як заміну своєму голкіперу Едерсону.

Окрім Манчестер Сіті, у послугах Луніна також зацікавлена Баварія, яка хоче посилити конкуренцію на воротарській позиції в команді. Раніше повідомлялося про інтерес до українця з боку Мілана.

У поточному сезоні Лунін провів 12 матчів за Реал у всіх турнірах, пропустивши у них 19 голів і 4 рази відстоявши "на нуль". Контракт воротаря збірної України з "вершковими" розрахований до літа 2030 року.

Андрій Лунін Манчестер Сіті Реал Мадрид

Андрій Лунін

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