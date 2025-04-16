Нецензурно заволав та розбив ракетку: ексросіянин зганьбився на тенісному турнірі в Німеччині

Колишній представник Росії, а нині гравець Казахстану, Алєксандр Бублік знову проявив себе з негативного боку, не зумівши опанувати емоції.

Під час тенісного турніру у Мюнхені, Німеччина, Бублік грав із 50-ю ракеткою світу Зізу Бергсом. У ексросіянина не пішла гра і він вирішив виплеснути емоції.

Під час своєї ж подачі у Алєксандра не вийшов удар і він шалено закричав, використовуючи багато нецензурної лексики.

На цьому казах не зупинився і "звинуватив" у всьому ракетку, вирішивши її ефектно розбити вщент.

Зазначимо, нерви не пішли на користь Бубліку і він зазнав поразки із рахунком 1:2 (7:6 (5), 4:6, 5:7).

Для колишнього представника країни-терориста це вже не перша ганебна ситуація. У 2023 році під час матчу 1-го кола US Open він назвав свого суперника "інвалідом".

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Нагадаємо, Алєксандр у 2016 році змінив російське громадянство на казахське, посилаючись на те, що "Росія йому нічого не дала". Натомість Казахстан запропонував йому фінансову підтримку.

Напередодні друга ракетка Росії Дар'я Касаткіна змінила громадянство на австралійське. Колишні співвітчизники не оцінили вчинку тенісистки, захейтивши її у соцмережах.