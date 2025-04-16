Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Більярд

Його даремно критикують: шестиразовий чемпіон світу – про Трампа

Руслан Травкін — 16 квітня 2025, 18:40
Його даремно критикують: шестиразовий чемпіон світу – про Трампа
Джадд Трамп
x.com/juddtrump

Шестиразовий чемпіон світу зі снукеру Стів Девіс вважає, що лідер світового рейтингу Джадд Трамп даремно зазнає критики за невдалі виступи на World Snooker Championship. Девіс вважає земляка чудовим гравцем.

Його слова цитує Metro.co.uk.

"Критика Джадда невиправдана. І тому, хто це робить, потрібне усвідомлення масштабу його досягнень. Його гра просто чудова. Йому зовсім не обов'язково завойовувати ще безліч титулів чемпіона світу, щоб заслужити звання одного з найбільших. Хоча він, безумовно, цього прагне.

Я вважаю несправедливим оцінювати гравця лише за його виступами на Чемпіонатах світу. В інших видах спорту судження виносяться на основі виступів у ключових турнірах. Але ми ставимо чемпіонат світу вище за всіх інших.

Оцінювати гравця виключно за цим критерієм – несправедливо. Я думаю, що він уже є одним із великих. Деякі можуть мати сумніви. Але я їх не поділяю. Він так довго перебуває на вершині. Що, гадаю, це неминуче", – сказав Девіс.

Зазначимо, що Джадд Трамп лише раз вигравав World Snooker Championship. Сталося це в 2019 році. Алан Макманус вважає, що англійцю заважає специфіка театру "Крусібл", де проходять поєдинки ЧС.

Читайте також :
Не Вілсон, і не Трамп: семиразовий чемпіон світу назвав фаворита World Snooker Championship-2025

67-річний Девіс вважає, що Трамп може здобути перемогу цього року.

"Він прагне більшого успіху і готовий на все заради цього. У нього є усі задатки для перемоги. Але важлива форма. У "Крусіблі" не можна розраховувати на середню гру. Перемагає той, хто перебуває на піку форми у потрібний момент. Це відбувається спонтанно. Це не можна спланувати. Все просто має статися", – додав Девіс.

Цьогорічний чемпіонат світу розпочнеться 19 квітня в Шеффілді. Турнір триватиме до 5 травня. Переможець отримає 500 тисяч фунтів стерлінгів.

снукер більярд Джадд Трамп

Джадд Трамп

Трамп і О'Салліван у списку: Вілсон назвав головних претендентів на перемогу на цьогорічному чемпіонаті світу
Макманус оцінив шанси Трампа виграти чемпіонат світу
Не Вілсон, і не Трамп: семиразовий чемпіон світу назвав фаворита World Snooker Championship-2025
Вілсон здолав Трампа у фіналі Players Championship та здобув 10-й титул у кар'єрі
Черговий камбек Робертсона та довгоочікуваний фінал Бінгема: визначилися фіналісти World Grand Prix

Останні новини