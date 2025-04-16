Його даремно критикують: шестиразовий чемпіон світу – про Трампа

Шестиразовий чемпіон світу зі снукеру Стів Девіс вважає, що лідер світового рейтингу Джадд Трамп даремно зазнає критики за невдалі виступи на World Snooker Championship. Девіс вважає земляка чудовим гравцем.

Його слова цитує Metro.co.uk.

"Критика Джадда невиправдана. І тому, хто це робить, потрібне усвідомлення масштабу його досягнень. Його гра просто чудова. Йому зовсім не обов'язково завойовувати ще безліч титулів чемпіона світу, щоб заслужити звання одного з найбільших. Хоча він, безумовно, цього прагне.

Я вважаю несправедливим оцінювати гравця лише за його виступами на Чемпіонатах світу. В інших видах спорту судження виносяться на основі виступів у ключових турнірах. Але ми ставимо чемпіонат світу вище за всіх інших.

Оцінювати гравця виключно за цим критерієм – несправедливо. Я думаю, що він уже є одним із великих. Деякі можуть мати сумніви. Але я їх не поділяю. Він так довго перебуває на вершині. Що, гадаю, це неминуче", – сказав Девіс.