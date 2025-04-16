Його даремно критикують: шестиразовий чемпіон світу – про Трампа
Шестиразовий чемпіон світу зі снукеру Стів Девіс вважає, що лідер світового рейтингу Джадд Трамп даремно зазнає критики за невдалі виступи на World Snooker Championship. Девіс вважає земляка чудовим гравцем.
Його слова цитує Metro.co.uk.
"Критика Джадда невиправдана. І тому, хто це робить, потрібне усвідомлення масштабу його досягнень. Його гра просто чудова. Йому зовсім не обов'язково завойовувати ще безліч титулів чемпіона світу, щоб заслужити звання одного з найбільших. Хоча він, безумовно, цього прагне.
Я вважаю несправедливим оцінювати гравця лише за його виступами на Чемпіонатах світу. В інших видах спорту судження виносяться на основі виступів у ключових турнірах. Але ми ставимо чемпіонат світу вище за всіх інших.
Оцінювати гравця виключно за цим критерієм – несправедливо. Я думаю, що він уже є одним із великих. Деякі можуть мати сумніви. Але я їх не поділяю. Він так довго перебуває на вершині. Що, гадаю, це неминуче", – сказав Девіс.
Зазначимо, що Джадд Трамп лише раз вигравав World Snooker Championship. Сталося це в 2019 році. Алан Макманус вважає, що англійцю заважає специфіка театру "Крусібл", де проходять поєдинки ЧС.
67-річний Девіс вважає, що Трамп може здобути перемогу цього року.
"Він прагне більшого успіху і готовий на все заради цього. У нього є усі задатки для перемоги. Але важлива форма. У "Крусіблі" не можна розраховувати на середню гру. Перемагає той, хто перебуває на піку форми у потрібний момент. Це відбувається спонтанно. Це не можна спланувати. Все просто має статися", – додав Девіс.
Цьогорічний чемпіонат світу розпочнеться 19 квітня в Шеффілді. Турнір триватиме до 5 травня. Переможець отримає 500 тисяч фунтів стерлінгів.